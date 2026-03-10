Donald Trump avalia reduzir sanções ao petróleo russo

O presidente Donald Trump está avaliando a possibilidade de reduzir as sanções impostas ao petróleo russo. A medida busca ampliar a oferta mundial de petróleo diante das interrupções significativas nos embarques oriundos do Oriente Médio. Essa estratégia visa garantir uma redução nos preços dos combustíveis.



