Donald Trump diz que EUA vão proteger navios petroleiros

Presidente afirmou que todas as embarcações iranianas foram destruídas na região

A recente destruição de navios iranianos pela Marinha dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz intensificou as tensões na região. O especialista Ricardo Cabral comenta o assunto.

