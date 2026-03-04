Donald Trump diz que EUA vão proteger navios petroleiros
Presidente afirmou que todas as embarcações iranianas foram destruídas na região
A recente destruição de navios iranianos pela Marinha dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz intensificou as tensões na região. O especialista Ricardo Cabral comenta o assunto.
Últimas
Senadores devem votar resolução sobre poderes de guerra
Objetivo é interromper campanha militar contra o Irã e exigir autorização pelo Congresso
Cartão de crédito está no topo da lista de inadimplência
Dedos apontam que 19 milhões de brasileiros tinham dívidas na modalidade em 2025
Entenda como está a tensão ao norte de Israel
Historiador está em Avtalyon, que fica a 400 km da fronteira com o Líbano
Tropas israelenses avançam na fronteira com o Líbano
Novos bombardeios foram registrados na manhã desta quarta-feira (4) em Beirute
Fontes apontam Mojtaba Khamenei como favorito para substituir líder supremo iraniano
Segundo fontes próximas ao regime iraniano, novo líder supremo deve ser escolhido em breve
63% sabem que dieta e exercícios ajudam a emagrecer
Mais de 60% da população brasileira está acima do peso e 25% já têm quadro de obesidade
Submarino dos EUA afunda navio de guerra iraniano
Pelo menos 80 pessoas morreram; vários corpos foram resgatados do mar
Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata mineira
Número de mortos no estado passou de 70 por conta das chuvas fortes
Exército de Israel volta a bombardear capital do Líbano
Alvos eram centros de comando e depósito de armas dos terroristas do Hezbollah
Israel bombardeia prédio da Assembleia de Peritos
Conselho é responsável por eleger novo líder supremo; cerca de 90 aiatolás estavam no local
Avaliação de inteligência alerta para possível ação do Irã
Segundo relatório, principal preocupação é que hackers alinhados ao país realizem ataques cibernéticos
Ensino técnico e educação em tempo integral crescem
Dados são do Censo Escolar 2025 e foram divulgados pelo Inep
Petróleo dispara após fechamento do Estreito de Ormuz
Declaração iraniana sobre fechamento da principal rota impulsiona alta dos preços
Donald Trump recebe chanceler alemão na Casa Branca
Encontro entre os dois líderes ocorre em meio ao conflito no Oriente Médio