Donald Trump diz que guerra no Irã está quase concluída

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a guerra com o Irã está perto do fim, o preço do petróleo caiu de US$ 120 para US$ 90, e as bolsas reagiram positivamente. Trump ameaçou o Irã com ataques mais fortes se o país tentar bloquear o Estreito de Ormuz.



