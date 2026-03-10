Logo R7.com
Donald Trump diz que guerra no Irã está quase concluída

Após declaração, preço do petróleo começou a cair e bolsas passaram a subir

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a guerra com o Irã está perto do fim, o preço do petróleo caiu de US$ 120 para US$ 90, e as bolsas reagiram positivamente. Trump ameaçou o Irã com ataques mais fortes se o país tentar bloquear o Estreito de Ormuz.

