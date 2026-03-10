Logo R7.com
Donald Trump fala sobre Ucrânia e Irã com Vladimir Putin

Presidente dos EUA disse que líder russo quer ajudar a resolver conflito no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relatou uma conversa com o líder russo Vladimir Putin. O pesquisador e professor Vitelio Brustolin fala sobre o diálogo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

