Donald Trump sugere dar status de estado à Venezuela
Presidente disse que coisas boas estão acontecendo com o país ultimamente e sugeriu 51º estado
Após a vitória da Venezuela na final do Campeonato Mundial de Beisebol sobre os EUA, Donald Trump sugeriu que poderia transformar a nação no 51º estado.
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