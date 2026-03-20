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Donald Trump sugere dar status de estado à Venezuela

Presidente disse que coisas boas estão acontecendo com o país ultimamente e sugeriu 51º estado

Conexão Record News|Do R7

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Após a vitória da Venezuela na final do Campeonato Mundial de Beisebol sobre os EUA, Donald Trump sugeriu que poderia transformar a nação no 51º estado.

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