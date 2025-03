‘É o consumidor pagando a conta de novo’, afirma economista sobre a alta no preço dos combustíveis

O preço dos combustíveis registrou aumento acima da inflação e do reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em fevereiro. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) teve alta de 1,31% no mês, enquanto os combustíveis subiram 2,89%, em média. Parte disso é consequência do reajuste no ICMS cobrado pelos estados, que acrescentaram R$ 0,10 sobre a gasolina e R$ 0,06 sobre o diesel.





Conexão Record News desta terça-feira (18), Juliana Inhasz Kessler, professora de economia do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), analisa que as altas devem gerar reflexos no bolso da população. A economista pontua que o combustível é um produto central nas cadeias produtivas, seja como matéria-prima ou na logística e frete. Com um custo de produção mais elevado, um Aodesta terça-feira (18), Juliana Inhasz Kessler, professora de economia do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), analisa que as altas devem gerar reflexos no bolso da população. A economista pontua que o combustível é um produto central nas cadeias produtivas, seja como matéria-prima ou na logística e frete. Com um custo de produção mais elevado, um repasse da alta no preço é natural, o que fez a inflação no setor de serviços um dos principais destaques do ano.