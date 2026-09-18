Economia registra retração de junho para julho de 2026
Já no acumulado de 12 meses, Produto Interno Bruto avançou 1,8%
A FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulgou nesta quinta-feira (17) que a economia brasileira recuou 0,4% na passagem de junho para julho.
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