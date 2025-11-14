Empresas afetadas pelo tarifaço tem ampliação de acesso ao crédito

O Conselho Monetário Nacional anunciou a ampliação do crédito para empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Com 30 bilhões de reais em linhas emergenciais, a iniciativa busca garantir liquidez, manter a produção e proteger empregos nos setores mais afetados.



