Empresas afetadas pelo tarifaço tem ampliação de acesso ao crédito

Conselho Monetário Nacional aprovou mudanças nos financiamentos do Plano Brasil Soberano

O Conselho Monetário Nacional anunciou a ampliação do crédito para empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Com 30 bilhões de reais em linhas emergenciais, a iniciativa busca garantir liquidez, manter a produção e proteger empregos nos setores mais afetados.

