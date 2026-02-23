Logo R7.com
Energia elétrica pode ficar acima da inflação em 2026

Acionamento das usinas termelétricas pode elevar valor da conta

Conexão Record News|Do R7

O valor da energia elétrica pode ficar acima da inflação neste ano. A conta deve ficar mais cara por conta do acionamento das usinas termelétricas e consequentemente das bandeiras tarifárias que pesam no bolso dos consumidores.

