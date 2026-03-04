Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Entenda como está a tensão ao norte de Israel

Historiador está em Avtalyon, que fica a 400 km da fronteira com o Líbano

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O espaço aéreo de Israel pode ser reaberto gradualmente, a partir desta quarta-feira (4). O governo iniciou uma onda de ataques em larga escala contra alvos da estrutura militar iraniana.

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site Aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • israel
  • ira
  • conexao-record-news
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.