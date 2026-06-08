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Vacinação com imunizante do Butantan contra a dengue é suspensa

Foram aplicadas 50 mil doses do imunizante; duas mortes são investigadas

Conexão Record News|Do R7

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O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (8), a suspensão da aplicação da vacina produzida pelo Instituto Butantan contra a dengue. Em entrevista coletiva, Eder Gatti, diretor do PNI (Programa Nacional de Imunizações), falou sobre o esquema de vigilância. Confira!

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