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Vacina da dengue: duas mortes que podem estar relacionadas ao imunizante são investigadas

Vacinação com imunizante do Instituto Butantan é suspensa

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A Anvisa anunciou, nesta segunda-feira (8), um monitoramento contínuo da vacinação contra a dengue, justificando a suspensão temporária pelo PNI como medida preventiva.

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