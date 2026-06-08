Vacina da dengue: duas mortes que podem estar relacionadas ao imunizante são investigadas

A Anvisa anunciou, nesta segunda-feira (8), um monitoramento contínuo da vacinação contra a dengue, justificando a suspensão temporária pelo PNI como medida preventiva.



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