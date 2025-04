Entenda o funcionamento de nova tarifa social da energia elétrica proposta pelo governo

O Ministério de Minas e Energia pretende aumentar o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. O objetivo da pasta é expandir a isenção para 60 milhões de brasileiros. Na versão enviada para a Casa Civil , propõe-se a isenção para consumidores inscritos no CadÚnico e com o consumo de até 80 quilowatts/hora. Se o consumo for maior, os beneficiários pagarão apenas o valor além do limite.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), a economista Carla Beni comenta a medida. “Com esse novo desconto, você vai ter duas possibilidades: um desconto integral para famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até meio salário mínimo [per capita], quem é beneficiário do sistema de BPC (Benefício de Prestação Continuada), indígenas e quilombolas, em um consumo de até 80 kWh por mês”, explica Carla.



A economista ainda aponta que a expectativa é que essa modalidade atenda 16 milhões de pessoas, além de 21 milhões beneficiadas por uma redução. “Quem ganha de meio a um salário [mínimo per capita], e, aí, você vai trabalhar com um percentual maior, de até 220 kWh por mês”, completa Carla.