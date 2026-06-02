Governo Lula vê espaço para negociar tarifa dos EUA
Sanção tem lista de exceções como café e carne, além de aeronaves e peças
Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já esperava por sobretaxa vinda dos Estados Unidos, mas está otimista sobre perspectivas de negociação. Economista Carla Beni analisa.
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