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Governo Lula vê espaço para negociar tarifa dos EUA

Sanção tem lista de exceções como café e carne, além de aeronaves e peças

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Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já esperava por sobretaxa vinda dos Estados Unidos, mas está otimista sobre perspectivas de negociação. Economista Carla Beni analisa.

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