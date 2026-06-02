Governo Lula vê espaço para negociar tarifa dos EUA

Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já esperava por sobretaxa vinda dos Estados Unidos, mas está otimista sobre perspectivas de negociação. Economista Carla Beni analisa.



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