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Universidades brasileiras caem em ranking das melhores do mundo

Dados apontam queda por baixo desempenho em pesquisa; USP continua sendo a melhor colocada do país

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Das 52 universidades brasileiras que fazem parte da lista das melhores do mundo, 45 caíram de posição no ranking de 2026. Os dados foram divulgados na segunda-feira (1) pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais.

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