Universidades brasileiras caem em ranking das melhores do mundo

Das 52 universidades brasileiras que fazem parte da lista das melhores do mundo, 45 caíram de posição no ranking de 2026. Os dados foram divulgados na segunda-feira (1) pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!