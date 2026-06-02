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EUA anunciam que podem cobrar taxa de 25% do Brasil

Tarifas ainda não entraram em vigor e devem passar por período de negociação diplomática

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A economista Carla Beni, conselheira do Corecon São Paulo, discute as expectativas econômicas entre Brasil e Estados Unidos.

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