Entenda os impactos imediatos da alta inadimplência na economia brasileira

Segundo levantamento da Serasa , mais de 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados . Desse total, 19 milhões já estão com o nome negativado. Entre os principais motivos que levam os consumidores a desconhecer a inadimplência estão a falta de monitoramento do CPF e do CNPJ e dados cadastrais desatualizados.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (26), o economista Ricardo Buso comenta que, "se nós considerarmos hoje 212 milhões de brasileiros, uma parte desse número (163 milhões) tem mais de 18 anos, ou seja, é aquela população apta a contrair dívidas".



Segundo Buso, 35% dos brasileiros maiores de idade não sabem que estão endividados. "É um contingente muito elevado, preocupante”, afirma o especialista ao explicar que as consequências imediatas do número para a economia é o aumento dos juros em decorrência da inadimplência.