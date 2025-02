Entenda os motivos por trás do grande investimento de Trump em inteligência artificial

O presidente americano, Donald Trump, anunciou um investimento bilionário em empresas de tecnologia para o desenvolvimento na área de inteligência artificial na última terça-feira (21). O investimento de US$ 500 bilhões (equivalente a quase R$ 3 trilhões na cotação atual) será destinado para projetos em parceria com três empresas do setor. Trump revogou medidas de Joe Biden relacionadas à regulamentação da tecnologia no país, já no primeiro dia de governo. O decreto estabelecia padrões de segurança da inteligência artificial, reduzindo riscos para consumidores e para a segurança nacional.



Ao Conexão Record News desta quarta (22), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), cita que o investimento faz parte de uma nova realidade de Trump. “Ele quer ter uma diferença do mandato anterior, que não possuía apoio total do partido e dos empresários, e agora a situação mudou, ele chega com mais força. Esse grupo, ao estar junto dele, também tem suas reivindicações”. No entanto, Furriela chama a atenção para a questão que o desenvolvimento da Inteligência Artificial ainda não tem controle.