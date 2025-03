Entenda participação de empresa chinesa em operação de corrupção no Parlamento europeu

“Não é a primeira vez que vemos isso no parlamento europeu, mas é sempre ligado a empresas chinesas” explica Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, para o Conexão Record News desta quinta-feira (13). Para Lucena, a Huawei , aproveita o movimento de modernização da União Europeia, para vender seus produtos, se utilizando de lobby ilegal.



Mais de 100 policiais fizeram 21 operações de busca como parte de uma investigação por suspeita de corrupção no Parlamento europeu , as ações ocorreram na Bélgica e em Portugal. Segundo a rede de notícias France-Presse, o parlamento está disposto a cooperar e destacou que não ocorreram operações nas instalações.



Os investigados e suas funções não foram divulgadas, a Procuradoria Federal da Bélgica acredita que, desde 2021, casos de corrupção, falsificação e uso de documentos falsos ocorreram de maneira recorrente e discreta.