Entenda por que a Alemanha quer reforçar o apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha , Johann Wadephul, chegou nesta segunda-feira (30) a Kiev para discutir o apoio militar à Ucrânia . Em comunicado, a autoridade disse que Berlim vai continuar firme ao lado do governo ucraniano para que o país consiga se defender com sucesso.



O apoio inclui defesa aérea moderna, armas, ajuda humanitária e econômica. A Alemanha é o segundo maior apoiador da Ucrânia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos . No domingo (29), Zelensky pediu ajuda aos aliados ocidentais para reforçar as defesas aéreas depois de um ataque russo com centenas de drones e mísseis .



Em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (30), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, afirma que a Alemanha mantém o papel de grande apoiador da Ucrânia por se posicionar como uma liderança do bloco europeu, ser geograficamente mais próxima da Rússia do que outras potências e por, possivelmente, Berlim ter um plano de se reindustrializar utilizando a produção bélica para conseguir sair da crise que vive atualmente.



“A Alemanha, como um dos membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , pressiona para manter a entidade intacta”, acrescenta Feijó. De acordo com o especialista, mesmo estando enfraquecida com o distanciamento americano no governo Trump , a aliança segue como importante fonte de segurança para o continente.