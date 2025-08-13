Entenda por que o dólar caiu e atingiu o menor valor em mais de um ano

"Quando o dólar perde valor, isso significa que a situação econômica, para vendas, para crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e de inflação , é bom", avalia o economista Rodrigo Simões. A queda da moeda norte-americana para R$ 5,38, menor valor em mais de um ano, e a alta da bolsa de valores refletem um cenário positivo para o Brasil, impulsionado por expectativas melhores na economia interna e externa.



Ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (13), Simões explica que a expectativa de inflação no Brasil caiu por 11 semanas seguidas, segundo o boletim Focus, e que os dados positivos dos Estados Unidos também contribuíram para enfraquecer o dólar. Com isso, investidores se sentem mais confiantes para manter recursos no país, favorecendo a valorização da bolsa.