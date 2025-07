Entenda quais fatores causaram o maior valor do dólar em mais de um mês

O dólar subiu e fechou a segunda-feira (14) perto de R$ 5,60 — o valor mais alto em mais de um mês. Nesta terça-feira (15) a moeda norte-americana abriu o dia no mesmo patamar. A elevação do dólar agita o mercado financeiro pela possível elevação das tarifas americanas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , além de outras questões fiscais brasileiras, como as discussões sobre o decreto do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).



Em entrevista ao Conexão Record News , Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), analisa que, além dos fatores internos e a ameaça das taxações, outro fator importante que pesa no aumento da moeda americana são os anúncios feitos pelo presidente americano de ajuda à Ucrânia e de sanções à Rússia caso não haja negociações para o fim do conflito, declarações que causam reações globalmente. “Isso vai refletir no dólar e na bolsa, e a briga de cachorro grande a gente sofre por aqui”, completa.