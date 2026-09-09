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EUA e Irã realizam maior ofensiva à navegação no estreito de Ormuz

Teerã disse ter atacado 10 navios, enquanto Washington afundou cinco petroleiros

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos e o Irã protagonizaram uma série de ataques à navegação na região do Estreito de Ormuz. O governo iraniano afirmou ter atingido dez embarcações próximas ao estreito após os americanos terem afundado cinco petroleiros iranianos. Esta escalada resultou em um aumento significativo no preço do petróleo, com o barril ultrapassando a marca dos 100 dólares pela primeira vez desde julho.

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