EUA e Irã realizam maior ofensiva à navegação no estreito de Ormuz

Os Estados Unidos e o Irã protagonizaram uma série de ataques à navegação na região do Estreito de Ormuz. O governo iraniano afirmou ter atingido dez embarcações próximas ao estreito após os americanos terem afundado cinco petroleiros iranianos. Esta escalada resultou em um aumento significativo no preço do petróleo, com o barril ultrapassando a marca dos 100 dólares pela primeira vez desde julho.



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