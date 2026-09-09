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Donald Trump e Vladimir Putin conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia

Líderes expressaram desejo de fim rápido do conflito e restauração das relações entre países

Conexão Record News|Do R7

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Os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump conversaram por telefone em uma tentativa de avançar nas negociações para o término do conflito na Ucrânia.

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