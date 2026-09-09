Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia ordena fechamento de consulado alemão em São Petersburgo

Medida é resposta à decisão similar da Alemanha; Moscou classifica ação como 'hostil'

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou o fechamento do consulado da Alemanha em São Petersburgo. As atividades devem ser encerradas até 18 de setembro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Alemanha
  • Rússia
  • otan
  • europa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.