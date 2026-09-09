Rússia ordena fechamento de consulado alemão em São Petersburgo

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou o fechamento do consulado da Alemanha em São Petersburgo. As atividades devem ser encerradas até 18 de setembro.



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