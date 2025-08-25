Especialista analisa papel da Alemanha nas negociações de paz na Ucrânia
Berlim vai participar do fornecimento de garantias de segurança para Kiev ao lado de parceiros europeus
Um dos países que participará das negociações para garantias de segurança da Ucrânia será a Alemanha, ao lado de outros parceiros europeus. Segundo o vice-chanceler alemão, Lars Klingbeil, as discussões continuam em estágio inicial, mas o rumo deve ser moldado por Kiev.
O político ressaltou que tudo deve se iniciar a partir de um cessar-fogo e que a Alemanha vai assumir a responsabilidade de fornecer as garantias necessárias.
Em entrevista para o Conexão Record News, o pesquisador Lier Ferreira explicou que o receio dos aliados, de que seja feito um acordo forçado, segundo os termos russos, pode acontecer devido à última reunião política entre Trump e Putin, onde não houve a presença de nenhum representante europeu, principalmente da Alemanha, França e Inglaterra.
“Nesse momento, contudo, é claro que mais do que os interesses europeus e ucranianos vão prevalecer nos interesses norte-americanos e os interesses russos na mesa de negociações”, diz o pesquisador.
Ele ainda expressou que enxergar a Alemanha como uma grande aliada para um acordo de paz é de extrema importância, já que o país é uma potência econômica no contexto europeu contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, Ferreira faz ressalvas ao protagonismo bélico de Berlim.
“Nós sabemos que alemães armados e bem aquinhoados do ponto de vista econômico tendem a gerar riscos de segurança para a própria Europa. Será que uma Alemanha com um novo vigor militar, assumindo protagonismos no contexto europeu, não seria em si um risco de segurança para o conjunto da própria União Europeia?”, ressalta o especialista.
