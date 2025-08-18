Especialista analisa possíveis resultados do encontro entre Trump e Zelensky
Líderes se encontram nesta segunda (18) na Casa Branca para discutir conflito entre Rússia e Ucrânia
Os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky, dos Estados Unidos e da Ucrânia, se reuniram nesta segunda-feira (18) na Casa Branca para discutir a guerra no leste europeu, que já dura três anos. O encontro acontece após a reunião de Trump com Vladimir Putin, da Rússia, que ocorreu nesta sexta (15) no Alasca.
O pesquisador Lier Ferreira, em entrevista ao Conexão Record News, vê o conjunto de movimentações das lideranças com “otimismo moderado”. “É a partir desses diálogos que a gente acredita que uma paz realmente duradora possa ser alcançada. No entanto, isso não vai acontecer hoje. Outras reuniões irão acontecer antes que a gente encontre um cessar-fogo que beneficie a parte da Eurásia e a população ucraniana”, diz.
