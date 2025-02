‘Estado russo está cada vez mais imprevisível’, diz especialista sobre conflito com a Ucrânia

Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da defesa, alerta, em anúncio feito nesta sexta-feira (24), que a crescente rivalidade geopolítica entre grandes Estados no cenário mundial aumenta o risco de conflitos nucleares. Sobre esta declaração, a doutoranda de ciência política da USP e pesquisadora de política russa Giovana Branco analisa, em entrevista ao Conexão Record News , que a proximidade entre Donald Trump e Vladimir Putin faz com que “exista uma possibilidade de que os dois consigam conversar e chegar a algum acordo”. Segundo a especialista, no conflito com a Ucrânia, “a Rússia não consegue atingir grandes vitórias” já há um tempo, e é possível observar um Estado russo “cada vez mais acuado”.



De acordo com a pesquisadora, a Rússia não está ocupando uma posição de protagonista, ao contrário da China e dos Estados Unidos, que “estão se posicionando de uma forma mais firme no cenário internacional”. Então, se por um lado o cessar-fogo é um provável cenário , no outro o “Estado russo está cada vez mais imprevisível e pode dar continuidade ao campo de batalha” com a Ucrânia.