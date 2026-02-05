Logo R7.com
Estados Unidos anunciam aliança para mapeamento de minerais raros

Representantes de mais de 50 países se reuniram em Washington; Brasil estava entre os convidados

Conexão Record News|Do R7

Os Estados Unidos uniram-se à União Europeia, Japão e México para mapear minerais raros, buscando reduzir a dependência da China, que domina o processamento desses recursos essenciais.

  • Estados Unidos
  • Japão
  • México
  • UE (União Europeia)

