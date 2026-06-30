Estados Unidos e Irã realizam conversas indiretas no Qatar

Os Estados Unidos e o Irã negociarão um acordo definitivo para a paz, sem que seus representantes se encontrem diretamente. Mediante isso, o Qatar acabará fazendo o papel de ponte entre os diálogos, tendo já nesta terça-feira (30) a chegada dos principais enviados norte-americanos para conversas técnicas.



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