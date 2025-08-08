Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções sobre o Irã. Segundo o governo, pelo menos 18 entidades e indivíduos serão afetados pelas novas medidas, com o objetivo, de acordo com o Departamento do Tesouro, de atingir uma rede de apoio que ajuda o país a fugir das sanções e evitar o desvio de dinheiro para financiamento militar.



Em entrevista para o Conexão Record News desta sexta (8), o especialista internacional Lier Ferreira afirmou que as medidas do governo norte-americano enfraquecem o Irã em relação às tentativas de fuga das sanções e ainda explicou que, com os Estados Unidos fechando o cerco, o regime iraniano pode ficar cada vez mais próximo da China .



“Esse plano dos Estados Unidos de interromper os mecanismos ou as rotas de escape do Irã em relação às sanções internacionais podem aproximar cada vez mais esse país da China. E o Irã, do ponto de vista territorial, é uma das principais rotas de passagem para o grande projeto comercial chinês, que é a nova rota da seda”, ressalta o especialista.