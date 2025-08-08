Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China
Novas medidas têm potencial para enfraquecer o regime iraniano, segundo o analista Lier Ferreira; veja análise
Os Estados Unidos anunciaram novas sanções sobre o Irã. Segundo o governo, pelo menos 18 entidades e indivíduos serão afetados pelas novas medidas, com o objetivo, de acordo com o Departamento do Tesouro, de atingir uma rede de apoio que ajuda o país a fugir das sanções e evitar o desvio de dinheiro para financiamento militar.
Em entrevista para o Conexão Record News desta sexta (8), o especialista internacional Lier Ferreira afirmou que as medidas do governo norte-americano enfraquecem o Irã em relação às tentativas de fuga das sanções e ainda explicou que, com os Estados Unidos fechando o cerco, o regime iraniano pode ficar cada vez mais próximo da China.
“Esse plano dos Estados Unidos de interromper os mecanismos ou as rotas de escape do Irã em relação às sanções internacionais podem aproximar cada vez mais esse país da China. E o Irã, do ponto de vista territorial, é uma das principais rotas de passagem para o grande projeto comercial chinês, que é a nova rota da seda”, ressalta o especialista.
Últimas