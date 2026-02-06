Logo R7.com
Estados Unidos pedem inclusão da China em negociações do novo tratado nuclear

Já Moscou condicionou participação ao envolvimento da França e Reino Unido

Conexão Record News|Do R7

Os governos dos Estados Unidos e da Rússia estão em conversas para um novo acordo de controle de armas nucleares. O subsecretário de Estado para o controle de armas dos EUA pediu a inclusão da China, apontando a falta de transparência no arsenal nuclear chinês. Já Moscou condicionou a participação ao envolvimento da França e do Reino Unido.

