Estados Unidos vão reforçar combatentes no Oriente Médio

Os Estados Unidos estão aumentando sua presença militar no Oriente Médio com o envio de 10 mil soldados. Segundo informações do jornal 'The Washington Post' e confirmadas pelo Pentágono, esse contingente inclui um porta-aviões com 6.000 oficiais e mais 4.000 fuzileiros navais que devem chegar até o final do mês. Atualmente, cerca de 50 mil combatentes norte-americanos já operam na região para conter ações iranianas.



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