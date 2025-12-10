Logo R7.com
Estudo mostra que Brasil é o quinto país mais desigual do mundo

Relatório aponta que 10% dos brasileiros no topo da pirâmide ficam com 59,1% da renda nacional

Conexão Record News|Do R7

O Brasil ocupa o quinto lugar entre 216 países em um novo relatório global sobre a desigualdade de renda. O estudo mostra que 10% dos brasileiros no topo da pirâmide de rendimentos per capita capturam quase 60% da renda nacional, enquanto a metade mais pobre fica com apenas 9,3%.

