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Dólar cai e atinge menor valor desde janeiro de 2024

Moeda norte-americana fechou terça-feira (5) cotada a R$ 4,91 e abriu a quarta (6) no mesmo patamar

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Dólar teve queda e fechou a terça-feira (5) no menor valor desde 26 de janeiro de 2024; nesta quarta (6), a moeda norte-americana abriu o dia no mesmo patamar, cotada a R$ 4,92.

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