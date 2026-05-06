Dólar cai e atinge menor valor desde janeiro de 2024

Dólar teve queda e fechou a terça-feira (5) no menor valor desde 26 de janeiro de 2024; nesta quarta (6), a moeda norte-americana abriu o dia no mesmo patamar, cotada a R$ 4,92.



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