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EUA anunciam tarifa de 50% sobre produtos do Canadá

Taxa é resposta aos impostos mais altos que o Canadá cobra de empresas americanas

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O governo dos Estados Unidos anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Canadá, em retaliação aos altos impostos que o Canadá impõe às empresas norte-americanas.

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