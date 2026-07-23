USP desenvolve teste que detecta superbactéria em seis horas

Pesquisadores da Universidade de São Paulo criaram um teste inovador que detecta a presença de superbactérias em apenas seis horas. Este avanço pode transformar o diagnóstico hospitalar ao reduzir significativamente o tempo necessário para identificar essas bactérias resistentes. O novo método é comparável aos testes rápidos usados na detecção da Covid-19 e de gravidez.



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