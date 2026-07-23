USP desenvolve teste que detecta superbactéria em seis horas
Método encurta diagnóstico que leva até três dias e pode reduzir custos com isolamento
Pesquisadores da Universidade de São Paulo criaram um teste inovador que detecta a presença de superbactérias em apenas seis horas. Este avanço pode transformar o diagnóstico hospitalar ao reduzir significativamente o tempo necessário para identificar essas bactérias resistentes. O novo método é comparável aos testes rápidos usados na detecção da Covid-19 e de gravidez.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Número de feminicídios registra crescimento de 4% em 2025
1.571 mulheres foram vítimas, segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública
EUA anunciam acordo nuclear com a Arábia Saudita
Empresas americanas devem construir usina de enriquecimento de urânio no país
Conflito no Oriente Médio se expande com ataques no Mar Vermelho
Rebeldes Houthis do Iêmen, aliados ao Irã, atuam na região; eles atacaram petroleiro
Estados Unidos realizam nova rodada de ataques ao Irã
Donald Trump também reforçou ameaças contra pontes e usinas elétricas iranianas
Governo anuncia R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito
Recursos são voltados a exportadores prejudicados pelas tarifas dos Estados Unidos
Nordeste concentra casos de mortes violentas intencionais, segundo relatório
Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou na região a taxa de 31,6 óbitos a cada 100 mil habitantes em 2025
Alckmin afirma que ideia de reciprocidade "não é retaliação"
Declaração do vice-presidente ocorreu em coletiva ontem após reunião com setores afetados
Plataforma adota medidas para combater vídeos de IA
Objetivo é combater conteúdos sensacionalistas e de baixa qualidade
Estados Unidos lançam novos ataques pela 11° noite seguida
Alvos foram hangares de aeronaves, depósitos de drones e infraestrutura logística militar
Limites para gastos de campanha presidencial continua em R$ 133 milhões
Valor é o total dos dois turnos; recursos fazem parte do fundo especial de financiamento
Itamaraty alerta brasileiros para viagens ao Oriente Médio
Orientação foi divulgada depois de nova rodada de ataques dos EUA contra o Irã
Entenda como vai funcionar nova taxa aplicada a partir desta quarta
Sobretaxa afeta três mil produtos brasileiros, mas deixa de fora 57% das exportações
Efeitos das tarifas: 18% das exportações para os EUA devem ser afetadas
Indústria deve ser o setor mais impactado pelas novas taxas, na avaliação do governo
Brasil tem redução de 31% na área de vegetação queimada no país em relação à média histórica
Dados do Mapbiomas apontam que, em 2025, 12,7 milhões de hectares foram consumidos