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USP desenvolve teste que detecta superbactéria em seis horas

Método encurta diagnóstico que leva até três dias e pode reduzir custos com isolamento

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Pesquisadores da Universidade de São Paulo criaram um teste inovador que detecta a presença de superbactérias em apenas seis horas. Este avanço pode transformar o diagnóstico hospitalar ao reduzir significativamente o tempo necessário para identificar essas bactérias resistentes. O novo método é comparável aos testes rápidos usados na detecção da Covid-19 e de gravidez.

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