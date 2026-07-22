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Plataforma adota medidas para combater vídeos de IA

Objetivo é combater conteúdos sensacionalistas e de baixa qualidade

Conexão Record News|Do R7

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O YouTube anunciou novas medidas para restringir a monetização de vídeos gerados por inteligência artificial que sejam sensacionalistas ou de baixa qualidade. A plataforma já havia começado a desencorajar esse tipo de produção no ano passado ao tornar suas políticas mais rigorosas. Agora, as diretrizes definem claramente quais conteúdos feitos por IA são elegíveis para gerar receita.

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