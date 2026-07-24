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Especialista analisa segurança cibernética após I.A. agir sozinha

Empresa investiga situação em que um de seus modelos invadiu sistemas de startup

Conexão Record News|Do R7

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Após a empresa OpenAI abrir investigações sobre modelos de IA desenvolvidos por ela envolvidos na invasão dos sistemas de uma startup, o especialista no assunto, Arthur Igreja, esclareceu a história por trás do suposto ataque.

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