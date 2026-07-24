Especialista analisa segurança cibernética após I.A. agir sozinha

Após a empresa OpenAI abrir investigações sobre modelos de IA desenvolvidos por ela envolvidos na invasão dos sistemas de uma startup, o especialista no assunto, Arthur Igreja, esclareceu a história por trás do suposto ataque.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!