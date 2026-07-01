EUA e Irã realizam conversas técnicas para acordo definitivo

Os Estados Unidos e o Irã realizam conversas técnicas no Catar visando a um acordo definitivo. As reuniões ocorrem após a assinatura de um acordo provisório sobre a circulação de navios no estreito de Ormuz, liberação de ativos iranianos congelados e a garantia de um cessar-fogo definitivo.



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