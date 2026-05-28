Líder supremo diz que EUA e Israel tentam desestabilizar Irã

O líder supremo do Irã declarou que os Estados Unidos e Israel estão tentando desestabilizar o país. Em uma mensagem transmitida pela televisão estatal, o líder afirmou que, após pressões econômicas e políticas impostas ao longo dos anos, os inimigos agora buscam criar divisões internas para compensar suas derrotas militares. Ele apelou por unidade entre os iranianos diante dessas ameaças.



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