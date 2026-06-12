Ex-presidente da Coreia do Sul é condenado a 30 anos de prisão por abuso de poder e traição

O Tribunal Distrital Central de Seul condenou o ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, a 30 anos de prisão. Ele teria buscado um pretexto para a fracassada declaração de lei marcial em dezembro de 2024.



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