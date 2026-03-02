Logo R7.com
Exército confirma quarta morte de militar americano

Soldado ficou gravemente ferido nos primeiros ataques e não resistiu aos ferimentos

Conexão Record News|Do R7

Comando Central dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira (2) a morte do quarto militar norte-americano após operação realizada no Irã.

