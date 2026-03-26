Exército de Israel mata comandante da Marinha iraniano

O Exército de Israel confirmou a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, durante bombardeios israelenses. Ele era responsável pelo fechamento estratégico do estreito de Ormuz, crucial para o comércio global de petróleo, representando cerca de 20% do fluxo mundial.



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