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Exército de Israel mata comandante da Marinha iraniano

Segundo Forças Armadas, ele seria responsável pelo fechamento do estreito de Ormuz

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O Exército de Israel confirmou a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, durante bombardeios israelenses. Ele era responsável pelo fechamento estratégico do estreito de Ormuz, crucial para o comércio global de petróleo, representando cerca de 20% do fluxo mundial.

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