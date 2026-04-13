Falhas no Imposto de Renda levam contribuintes à malha fina
Quase 20% das declarações entregues no início do prazo apresentaram algum tipo de erro
Quase 20% das declarações do Imposto de Renda entregues no início do prazo em 2026 apresentaram erros que levaram os contribuintes à malha fina. A principal causa dessas divergências está relacionada a mudanças na base de dados da Receita Federal. Bianca Xavier, professora de Direito Tributário da Fundação Getulio Vargas (FGV), explicou que a introdução da declaração pré-preenchida trouxe comodidade aos contribuintes ao incluir automaticamente informações como fontes pagadoras e recibos médicos. No entanto, alterações nos programas usados pelas empresas para fornecer esses dados têm gerado inconsistências entre o que é reportado pelos empregadores e o registrado pela Receita.
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