Fenômeno ZCAS perde força, mas ainda pode gerar novas tempestades em São Paulo

A ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que causou chuvas intensas na capital paulista e em outras regiões durante o final de semana, pode gerar novas tempestades nos próximos dias. É o que apontou Giovani Dolif, meteorologista do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (3).



Segundo o especialista, os rios e córregos da cidade de São Paulo estão mais suscetíveis a inundações no final do verão. “Mesmo que não sejam tão volumosas [as chuvas], em um cenário de grandes áreas alagadas, ela atrasa a descida da água”, explicou. O fenômeno ainda pode contribuir para a formação de pancadas de chuva, provocando novos enchentes em áreas de risco .