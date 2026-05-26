EUA reativam aliança com Índia, Austrália e Japão

Os Estados Unidos reativaram o Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad) com Índia, Austrália e Japão para garantir a estabilidade na região Indo-Pacífica. Os representantes dos países se reuniram em Nova Délhi para anunciar novos projetos de cooperação em questões marítimas e minerais críticos.



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