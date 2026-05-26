Estudo aponta que uso excessivo de celular pode causar insônia

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais associou o uso excessivo de celulares a transtornos como insônia e ansiedade em pessoas com mais de 60 anos.



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