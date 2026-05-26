Secretário de Estado diz que negociações podem levar dias

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que há uma proposta sólida nas mãos do Irã. As autoridades iranianas e norte-americanas afirmaram ter alcançado um entendimento preliminar sobre um memorando que pode levar a novas negociações para um acordo final.



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