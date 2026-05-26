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Estados Unidos voltam a realizar ataques no sul do Irã

Comando militar alegou que ataque foi defensivo e que cessar-fogo segue em vigor

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos realizaram novos ataques no sul do Irã, visando barcos e bases de lançamento de mísseis. Segundo o governo norte-americano, as ações foram defensivas e ocorreram após tentativas iranianas de instalar minas marítimas na região próxima ao estreito de Ormuz.

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